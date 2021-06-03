Кремль не комментирует информацию о письмах американца Уилана Путину о помиловании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что американец Пол Уилан, приговоренный Мосгорсудом к 16 годам лишения свободы за шпионаж против РФ, писал главе российского государства Владимиру Путину письма с просьбой о помиловании.

"Обращения мы не комментируем", - сказал представитель Кремля.

Песков указал, что "существует определенная процедура помилования, связанная с решением сначала местных, региональных, центральных комиссий, потом уже это все выносится на главу государства".

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.