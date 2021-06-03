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Песков: закон о денонсации ДОН поступит на подпись Путину в ближайшее время

Пресс-секретарь главы государства не уточнил конкретные сроки подписания договора
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Закон о денонсации Договора по открытому небу в ближайшее время будет представлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет, но поступит в ближайшее время", - ответил представитель Кремля на вопрос, пришел ли уже из Совета Федерации этот документ. На вопрос, может ли Путин подписать этот закон до встречи с президентом США Джо Байденом или отложит это, чтобы не обострять ситуацию, Песков заметил: "Я не знаю, а чего здесь обострять? Здесь нечего обострять. [Cитуация] не нервная".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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