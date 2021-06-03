Кабмин одобрил проект ноты МИД об открытии российского генконсульства на Мальдивах

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и правительством Мальдивской Республики об учреждении российского генконсульства в городе Мале. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"<…> принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с мальдивской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики об учреждении генерального консульства Российской Федерации в г. Мале", - говорится в документе.

Также кабмин одобрил проект ноты с российской стороны. Министерству иностранных дел поручено осуществлять от имени правительства России обмен нотами, составляющими соглашение.

Согласно проекту, посольство России в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике для содействия развитию экономических, культурных, иных связей между странами и расширению контактов между гражданами от имени правительства РФ просит согласия мальдивской стороны на учреждение генконсульства России в городе Мале. В случае положительного решения Россия также просит оказывать ей необходимое содействие в урегулировании всех вопросов, связанных с его открытием.