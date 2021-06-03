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Посольство России оказывает консульскую поддержку осужденному в Дании россиянину

Алексея Никифорова осудили на три года по обвинению в шпионаже

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Посольство России в Дании продолжает оказывать консульскую поддержку россиянину Алексею Никифорову, осужденному на три года по обвинению в шпионаже. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио "Комсомольская правда".

"Российские дипломаты присутствовали в зале суда 10 мая при вынесении приговора. На это решение подана апелляция. Еще раз подчеркиваю: российское посольство в Дании продолжает оказывать Никифорову необходимую консульско-правовую помощь и поддерживает контакты с его адвокатом", - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Москва рассматривает это судебное решение как часть антироссийской кампании.

Теги
ДанияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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