Посольство России оказывает консульскую поддержку осужденному в Дании россиянину

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Посольство России в Дании продолжает оказывать консульскую поддержку россиянину Алексею Никифорову, осужденному на три года по обвинению в шпионаже. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио "Комсомольская правда".

"Российские дипломаты присутствовали в зале суда 10 мая при вынесении приговора. На это решение подана апелляция. Еще раз подчеркиваю: российское посольство в Дании продолжает оказывать Никифорову необходимую консульско-правовую помощь и поддерживает контакты с его адвокатом", - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Москва рассматривает это судебное решение как часть антироссийской кампании.