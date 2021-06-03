Захарова заявила, что Россия не поддается эмоциям накануне саммита с США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Американские партнеры за последнее время немало чего натворили, но Россия не поддается эмоциям перед саммитом лидеров двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дипломат заметила, что комментирование всех встреч в верхах относится к компетенции администрации президента России, однако выразила готовность высказаться по отношениям РФ и США. "Когда мы комментируем двусторонние российско-американские отношения, то все настроения и эмоции приходят не потому, что у нас какие-то методички и мы открываем их и говорим: "Вы знаете, вот сегодня четверг и у нас, пожалуй, такое настроение, а вот завтра пятница, оно будет несколько иным". У нас нет этих методичек, у нас есть реакция на те шаги, которые предпринимают партнеры, и своя инициативная повестка, - сказала она. - Другое дело, что весь конструктив, который мы предлагали, не нашел отклика, а многое из того, что велось, было заблокировано США, об этом говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда отмечал, что американцы сделали все для деградации двусторонних отношений, завели их в тупик, использовал выражения и посильнее, говоря об американской политике в этом смысле".

Захарова отметила, что настроения "формируются исключительно и только от конкретики на земле". "Мы, помимо всего прочего, даже после некоего подпорченного настроения эмоциям не поддаемся. Мы говорим о том, что взаимоуважительному и равноправному диалогу открыты, опыт такого взаимодействия у нас имеется, отвечать на недружественные акции тоже уже научились, делаем это регулярно, к сожалению, из-за того, что наши американские партнеры за последнее время немало чего натворили, но выбор не наш. Мы за первую часть, а именно за диалог, который я описала, на соответствующих основах", - заключила дипломат.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве будет первым российско-американским саммитом с июля 2018 года. В Кремле сообщили, что лидеры планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. 30 мая Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.