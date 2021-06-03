Захарова назвала список недружественных стран закономерной реакцией России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Формирование Россией списка недружественных стран стало ответом на действия, направленные против нее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Этот список недружественных стран появился не потому, что он просто необходим как воздух в связи с некоторой такой концептуальной российской повесткой. Он появился исключительно как ответ на практические предпринятые шаги в отношении нашей страны. Это абсолютно очевидная и не скрываемая нами позиция", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что список стал ответом именно на недружественные действия, которые были предприняты странами, которые в него вошли. "Это реакция на те действия, которые предпринимают в наш адрес. Помимо того, что было сделано Соединенными Штатами в апреле в отношении нашей страны, ведь, по-моему, не то, что года не проходило, месяца не проходило, чтобы мы не видели новых санкций, не слышали новых заявлений о новых санкциях, мы не видели бы давления или вмешательства во внутренние дела нашей страны - во всех формах и видах. Про информационную кампанию я вообще молчу", - заключила она.

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного. В распространенном в тот же день заявлении МИД Чехии отмечалось, что РФ своим решением включить республику в список недружественных государств осуществила "дальнейший шаг к эскалации" отношений с Чехией, Евросоюзом и его партнерами.