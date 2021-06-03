Захарова рассказала о том, что договорилась с коллегой из США о взаимодействии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС рассказала о том, что договорилась с руководителем пресс-службы Госдепа Недом Прайсом о взаимодействии при организации работы журналистов на встречах глав дипведомств РФ и США.

Она отметила, что пересекалась со своим американским визави в Рейкьявике перед прошедшей в мае встречей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. "Сказали, что при каких-то контактах наших руководителей, я имею в виду министров, будем делать все необходимое и зависящее от нас, чтобы пресса, журналисты не сталкивались ни с какими проблемами. Наша задача, чтобы и пресса нормально работала, и встречи освещались соответствующим образом - достойно и без каких-либо проблем", - подчеркнула дипломат в беседе с агентством на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мне кажется, что это уже хороший опыт, он просто не всегда реализовывался со стороны наших американских партнеров. Но когда мы это делали, было все, мне кажется, хорошо", - добавила она.