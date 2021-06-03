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Делегация ЦИК РФ будет наблюдать за всеобщими выборами в Мексике

Они пройдут 6 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Делегация Центризбиркома России будет следить за ходом голосования на всеобщих выборах в Мексике, которые пройдут 6 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК в четверг.

"Делегация ЦИК России начала работать в рамках программы международного наблюдения за всеобщими выборами в Мексике", - говорится в сообщении. В частности, за ходом голосования в республике будет следить член ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина и работник аппарата комиссии.

В Мексике 6 июня пройдут выборы федеральных депутатов и членов местных органов власти. Кроме того, жители 15 регионов получат возможность избрать новых губернаторов. К участию в голосовании приглашены свыше 92 млн человек.

Теги
МексикаРоссия
ПМЭФ-2021
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