Аксенов сообщил, что пока не планирует покидать пост главы Крыма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не мечтает провести всю жизнь на госслужбе, хотя и не намерен пока менять работу. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали о возможной смене должности Аксенова. Выдвигалась версия, что он может стать полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Глава Крыма опроверг эту информацию.

"У меня нет вообще никаких мыслей, кроме работы, соответственно, решение по мне, как руководителю, может принять президент либо крымчане в процессе избирательной кампании. Сам я точно никаких заявлений писать не собираюсь, не собираюсь ни президента, ни крымчан, которые мне доверяют, подводить. Есть задачи, которые необходимо выполнить, вот и все", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что намерен реализовать все намеченные на полуострове проекты. "Ну а дальше, как будет воля лидера или воля крымчан в избирательной кампании. Я точно не мечтаю провести всю жизнь на госслужбе, это не мой конек, честное слово. Я свободный человек, вольный стрелок. Сам себе начальник всю жизнь был. Поэтому мне в такой системе координат свои есть проблемы с точки зрения моих личностных качеств и всего остального", - добавил Аксенов.

Аксенов возглавляет регион с марта 2014 года. За это время в Крыму были реализованы проекты в социальной, экономической, туристической сфере на сотни миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.