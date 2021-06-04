Косачев предложил ФРГ обсудить решение Генпрокуратуры о признании ее НПО нежелательными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что представителям России и Германии нужно обсудить решение Генпрокуратуры России признать нежелательными три немецкие неправительственные организации, а не отказываться от диалога в связи с этим. Об этом сенатор сказал в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я был разочарован реакцией германской части руководства "Петербургского диалога" и лично господина Пофалла (сопредседателя германо-российского форума "Петербургский диалог" - прим. ТАСС), который сейчас заявляет о том, что предстоящее через несколько дней заседание правления в этих условиях будет отменено. С моей точки зрения, наоборот, ситуация требует такого диалога. В идеале этот диалог должен заключаться в том, чтобы сели разбирающиеся в этой проблематике люди с той и с другой стороны и, что называется, на пальцах разобрали, в чем суть претензий", - сказал Косачев.

"Я думаю, было бы очень полезно для обеих сторон, если бы соответствующие российские структуры четко обосновали, что им не нравится в деятельности соответствующих неправительственных организаций Германии, где они перешли ту красную черту, которая отделяет благородную общественную деятельность от деятельности политической, тем более от вмешательства во внутренние дела нашей страны", - добавил сенатор.

По его словам, данный диалог был бы полезен и для общей атмосферы российско-германских отношений, а также для любой зарубежной неправительственной организации, "которая работает в России и хотела бы четко осознавать эти красные линии и их не переступать". Косачев также уверен, что претензии со стороны российских властных структур в отношении трех немецких неправительственных организаций являются обоснованными. "Это всегда для нас крайняя ситуация, это всегда для нас очень тяжелые решения. Мы идем на такие решения только тогда, когда не остается других вариантов действий. Но обсуждать эту ситуацию нужно обязательно", - сказал сенатор.

Ситуация с немецкими НПО

Ранее правление форума общественности "Петербургский диалог" с германской стороны отказалось от проведения расширенного заседания правления 8-9 июля в Москве после решения Генпрокуратуры России признать нежелательными три немецкие неправительственные организации.

Как сообщили ТАСС 26 мая в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, ведомством "принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: Forum Russischsprachiger Europäer e. V. ("Форум русскоязычных европейцев"), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch e. V. В Генпрокуратуре отметили, что "их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.