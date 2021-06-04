Песков не знает, какого "бизнесмена из России" Протасевич имел в виду под спонсором NEXTA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно, какого российского бизнесмена имел в виду один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, говоря о спонсорах проекта.

Ранее задержанный Протасевич заявил, что финансовую поддержку проекту оказывал в том числе некий российский олигарх.

"Нет, я не знаю, о каком бизнесмене [говорил Протасевич]. Наверное, нужно уточнение спрашивать у белорусской стороны", - сказал Песков журналистам в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Так он ответил на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на высказывания Протасевича и знают ли, о каком именно предпринимателе идет речь.