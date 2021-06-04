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Захарова: "Северный поток - 2" строится не назло США, а на благо всех участников проекта

Президент России Владимир Путин ранее сообщил об успешном завершение прокладки труб первой нитки газопровода
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Завершение прокладки труб первой нитки "Северного потока - 2" станет благом для стран - участниц проекта. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не скрою, долгожданная новость. Всем злопыхателям назло, кто-то добавит. Но я добавлю другое: не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств - участников проекта", - написала она в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин в пятницу, открывая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил об успешном завершение прокладки труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2".

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
ПМЭФ-2021
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