Захарова: "Северный поток - 2" строится не назло США, а на благо всех участников проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Завершение прокладки труб первой нитки "Северного потока - 2" станет благом для стран - участниц проекта. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не скрою, долгожданная новость. Всем злопыхателям назло, кто-то добавит. Но я добавлю другое: не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств - участников проекта", - написала она в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин в пятницу, открывая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил об успешном завершение прокладки труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2".