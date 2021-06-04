Путин заявил, что не дает оценку беспорядкам в здании Конгресса США в январе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что не давал оценок беспорядкам в здании Конгресса США, которые произошли в январе 2021 года, а указал на их негативные последствия.

"Я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Я не даю оценок самому событию. Я говорю о том, что за этим последовало", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.