Путин не стал отвечать на вопрос, стали ли бы в России принудительно сажать самолет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не стал отвечать на вопрос, стали бы в РФ принудительно сажать самолет, летящий из Лондона в Таиланд, если бы на борту был человек, находящийся в розыске.

"Не скажу", - сказал глава государства, отвечая в пятницу на вопрос модератора Станислава Натанзона на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас большая аудитория, наш санкт-петербургский форум - международный, экономический. Вы нас затюкали вот этими вопросами, и меня, и канцлера [Австрии Себастьяна Курца], - обратился Путин к модератору. - Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет, борется с режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко".

Самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в Минске уточнили, что на борту лайнера находился Роман Протасевич - разыскиваемый властями один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Его и летевшую тем же рейсом россиянку Софию Сапегу задержали сотрудники белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска в Вильнюс.