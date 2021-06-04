Глава Минюста назвал революционной идею создания арбитража на площадке БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает революционной и необходимой идею создания нового арбитражного института на площадке БРИКС.

"Мне кажется, инициатива революционная и она потрясающая. И этим путем надо идти, использовать эти возможности. Я думаю, что Россия сейчас должна быть впереди планеты всей на этом треке", - сказал он, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума на панельной дискуссии по вопросам инвестиционных споров на площадке БРИКС.

Министр отметил, что с позиции бизнеса очень важно сейчас создавать институты, которые будут представлять повышение доверия прежде всего для самого бизнеса. "Подобная инициатива еще также очень актуальна и должна повысить доверие со стороны государств, которое сейчас, прежде всего для России, архиактуально", - сказал он.

По словам Чуйченко, сейчас инвестиционные споры с участием РФ имеют общую цену порядка 100 млрд долларов. "И то, что мы сегодня видим, к сожалению, мы не всегда можем сказать, что эти решения честны и справедливы. Поэтому мы можем сказать, что это юридическое противостояние, имеющее оттенки войны, является одним из основных мейнстримов так называемой гибридной войны. И по сути дела, наше российское государство находится под такой очень серьезной атакой", - отметил Чуйченко.

Он подчеркнул, что Минюст готов оказать содействие в развитии этой инициативы. Он пояснил, что несмотря на передачу полномочий Минюста по представлению и защите России в международных судах Генпрокуратуре, полномочия по формированию международного и частного права у министерства остаются.

Как должен работать новый арбитраж

Хоть БРИКС и прежде всего политическое объединение, но в нем насчитывается 20% мирового ВВП, а 25% его деловых вопросов - это вопросы экономики и защиты инвестиций. "Мы видим, что нынешние институты, я бы даже так сказал, начинают себя изживать, и они уже не современны, конечно, мне кажется, что это подходящая площадка", - считает министр, несмотря на то, что страны очень разные и "этот путь будет тяжелым, непростым и достаточно долгим".

Говоря о работе нового арбитражного института, он отметил, что предложения СПбГУ революционные: первое - решение арбитража не является окончательным, второе - судьи должны отвечать за свои решения. "И я бы сделал смелое заявление о том, что нужно переходить от классического принципа арбитрирования, когда суд выполняет пассивную функцию, рассматривая спор, к выполнению активной функции и отвечать за это решение", - считает министр.

По его мнению, задача нового арбитража должна состоять в поиске справедливости. "Мне кажется, что мы должны перейти к тому, чтобы арбитраж судил, что справедливо, что не справедливо", - пояснил Чуйченко. Он привел пример, когда арбитраж оценивал только формальные доводы, - иск шведской компании к правительству Германии, которое ввело экологические ограничения и поразило экономику одного энергетического проекта. По решению арбитража, правительство должно было отказаться от ограничений, поразив своих граждан в правах на "чистую зеленую жизнь".

Относительно структуры нового арбитража министр предложил рассмотреть возможность либо создания двух арбитражей, либо создания двух палат в рамках единого арбитража, потому что инвестиционные и коммерческие споры, а также их подходы к назначению судей принципиально разные. "И, может быть, я бы создавал еще палату или отдельный суд по интеллектуальной собственности, потому что это тоже особая сфера юрисдикции, там тоже сильный элемент государственный, потому что мы там очень часто сталкиваемся с актами государства по регистрации интеллектуальной собственности, соответственно там тоже возникает вопрос о законности этих актов, которые в свою очередь уже имеют экономические последствия", - добавил Чуйченко.

Мнение Генпрокуратуры

Замгенпрокурора РФ Петр Городов отметил, что у надзорного ведомства сложились доверительные отношения с коллегами из стран БРИКС на двусторонней основе. "Я думаю, что [это] очень интересная инициатива, заслуживает всяческого и пристального внимания, - сказал он. - Инициатива создания такого рода арбитражного института была бы очень существенным подспорьем в развитии и моделировании новой конструкции взаимодействия, в том числе с учетом политизированных процессов в этих инстанциях (международных судах - прим. ТАСС)", - сказал Городов.