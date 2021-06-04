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Чижов заявил, что утверждения США о хакерах в России рассмотрят при наличии доказательств

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Утверждения Вашингтона о действующих с территории России хакерских группировках следует подкреплять доказательствами, в этом случае они будут рассмотрены. Об этом заявил в пятницу постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала CNN.

"Если такие опасения будут представлены с необходимыми доказательствами, то они, конечно, будут рассмотрены. В противном случае это лишь спекуляции", - сказал он, комментируя по просьбе журналистки утверждения американской стороны о том, что якобы находящиеся на территории РФ хакеры осуществляют атаки против структур в других странах.

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