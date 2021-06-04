Володин рассчитывает на международный диалог по экономическим и экологическим проблемам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин надеется, что зарубежные страны будут выстраивать работу с Россией для совместного решения наиболее важных проблем, о которых говорил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

"Сегодня наш президент продемонстрировал и открытость, и умение вести диалог, и самое главное - у него есть повестка, которую он предложил другим странам для решения многих вопросов. И в области экономики, и в области преодоления пандемии, и в области борьбы с парниковыми газами и, конечно, экологии. <…> Надеемся, что другие страны не только услышали, но и будут встраиваться в эту работу", - сказал Володин журналистам в кулуарах форума.

Он подчеркнул, что странам необходимо выстраивать диалог, на основе которого возникнет доверие. По словам Володина, в ходе ПМЭФ такой диалог состоялся. "На базе этого диалога может появиться доверие, потом можно говорить уже о развитии. Хорошо, чтобы такая же атмосфера, такой диалог был бы между странами, между политиками, между депутатами - тогда будет в перспективе однозначно развитие", - отметил Володин.

При этом, подчеркнул он, далеко не все страны сегодня готовы к выстраиванию таких отношений. "Если говорить о диалоге с теми, кто во многом сформировал напряжение в мире, они закрыты от этого разговора, потому что у них нет аргументов. Но в мире все больше и больше людей приходят к убеждению, что такой диалог необходим", - считает Володин.