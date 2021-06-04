Слуцкий: на встрече Путина и Байдена несостоятельность претензий США станет очевидна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Предстоящая в Женеве 16 июня встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли станет "волшебным тумблером" в отношениях двух стран, однако позволит лидерам обменяться мнениями и продемонстрирует несостоятельность претензий Вашингтона. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Думаю, что станут очевидны совершенно пустые претензии, которые еще со времен администрации [экс-президента США Барака] Обамы служат основанием для того, чтобы раскрутить антироссийский маховик", - сказал депутат.

По его мнению, целью встречи станет обмен взглядами. "США и Россия просто не имеют права находиться в столь низкой точке траектории двустороннего диалога, наверное, впервые за всю историю российско-американских отношений", - отметил Слуцкий.

"Я не тешу себя каким-либо иллюзиями, что переключится некий волшебный тумблер, волшебный выключатель. Этого конечно не произойдет", - продолжил глава комитета. Однако, считает он, встреча даст сторонам возможность сблизить позиции в таких сферах, как стратегическая стабильность, противостояние пандемии COVID-19, мирный космос. "Здесь не сотрудничать просто грешно", - уверен Слуцкий.