Чижов назвал "вредным мифом" высказывания о желании РФ "вбить клинья" между странами ЕС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Циркулирующее в ЕС мнение о том, что Россия хочет "вбить клинья" между государствами объединения, является "вредным мифом". Об этом заявил в пятницу постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Циркулирует очень вредный миф, что Россия пытается вбить клинья, распилить, разрубить Евросоюз на части", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что такие страны, как США, Швейцария или Норвегия параллельно с взаимодействием с Брюсселем развивают отношения с отдельными странами Евросоюза, и никто их не обвиняет в желании расколоть объединение.

"Некоторые государства ЕС предпочитают с нами говорить тет-а-тет. А вот когда они собираются вместе, то получается то, что получается", - добавил Чижов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.