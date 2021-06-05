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ПМЭФ-2021

Песков: двусторонних контактов Путина с Аль Тани и Курцем после сессии ПМЭФ не было

Ранее эмир Катара и канцлер Австрии приняли участие в пленарном заседании ПМЭФ. Они выступили с речью, а затем ответили на несколько вопросов модератора дискуссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Двусторонних контактов президента России Владимира Путина с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем по завершении пленарной сессии Петербургского международного экономического форума не было. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

"Нет, не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу эмир Катара и канцлер Австрии приняли участие в пленарном заседании ПМЭФ. Они выступили с речью, а затем ответили на несколько вопросов модератора дискуссии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКурц, СебастьянПМЭФ-2021
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