Глобальный форум "Дипломатия победы" запланирован на вторую половину 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Глобальный форум "Дипломатия победы", являющийся проектом Совета молодых дипломатов МИД России, планируется провести во второй половине 2021 года. Об этом сообщил в субботу председатель совета Константин Колпаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Наш совет действительно работает по достаточно узкому профилю: мы взаимодействуем прежде всего с молодыми дипломатами внешнеполитических ведомств за рубежом, а также непосредственно с дипломатами МИД РФ. Совет существует уже 20 лет, и у нас очень насыщенная проектная повестка, - сказал он на сессии, посвященной работе с молодежью. - Что касается конкретных текущих проектов, то это прежде всего глобальный форум "Дипломатия победы", который мы делаем вместе с Росмолодежью. К сожалению, из-за пандемии его не удалось нормально провести в 2020 году. Ориентировочно во второй половине 2021 года у нас состоится это большое мероприятие".

По словам Колпакова, повестка, связанная с деятельностью Евразийского экономического сообщества, также очень насыщенная. "Мы находим и пытаемся искать новые форматы взаимодействия не только по дипломатической линии, но и по линии экономики, внешней торговли, культуры и науки. Это большой пласт, который нам предстоит развивать, и вот уникальный проект "Наши герои", посвященный победе, тоже заслуживает отдельного внимания", - добавил он.