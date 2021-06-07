{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поклонская предложила сборной Украины провести футбольный матч в новой форме в Крыму

Депутат Госдумы также добавила, что "есть такая примета: на крымчан посягнешь - свое потеряешь"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы и бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская предложила сборной Украины по футболу, которая нанесла изображение Крыма на новую форму для выступления на чемпионате Европы, провести матч с местными командами на полуострове.

На эту тему

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

"Если футболисты в Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам - крымчанам", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Депутат также добавила, что "есть такая примета: на крымчан посягнешь - свое потеряешь".

Теги
РоссияПоклонская, Наталья ВладимировнаКрым
Пандемия COVID-19
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с главой Евросовета
Стороны затронули вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции и обсудили актуальные международные проблемы
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с главой Евросовета
Читать полностью