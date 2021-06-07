Замгубернатора Белгородской области отстранен от работы за проблемы в сфере строительства

ТАСС, 7 июня. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков отстранил от выполнения обязанностей заместителя губернатора, начальника департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Вячеслав Гладков отстранил от выполнения обязанностей заместителя губернатора - начальника департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева. Исполнять обязанности будет советник губернатора Владимир Базаров", - говорится в сообщении.

В Instagram Гладков отметил, что ему продолжают поступать претензии по качеству ремонта и строительства многих важных социальных объектов. "Проблем масса: вопреки проекту исключаются из плана ключевые виды работ, плитку кладут прямо на грунт, и она тут же плывет, затягиваются сроки. И этот горький список можно продолжать еще долго, нужны проверки и новые кадровые решения. Поэтому принял решение поменять замгубернатора по строительству и расстаться с Глаголевым Евгением Сергеевичем", - написал Гладков.

Он также сообщил, что в отношении Глаголева будет проведено служебное расследование. Материалы будут переданы в правоохранительные органы.