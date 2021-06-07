В постпредстве РФ отвергли обвинения США в ООН по действиям российских инструкторов в ЦАР

ООН, 7 июня. /ТАСС/. Россия считает бездоказательными обвинениями попытки США утверждать, что российские инструкторы якобы возглавляли наступательные действия в Центральноафриканской республике (ЦАР), закончившиеся конфликтами с миротворцами и нарушениями гуманитарного права. Об этом заявила в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"Ничего принципиально нового и неожиданного в этом информационном вбросе я не усматриваю, - сказала она. - Американская делегация предъявляет нам все тот же набор бездоказательных обвинений".

Евстигнеева отреагировала на выступление представителя миссии США при ООН Родни Хантера, выразившего на том же заседании "обеспокоенность сообщениями о том, что российские инструкторы возглавляли наступления военных, которые сопровождались конфликтами с миротворцами ООН, угрозами персоналу ООН, нарушениями международного гуманитарного права, широко распространенными сексуальным насилием и грабежами в том числе гуманитарных организаций".

Как указала российский дипломат, "расследованием возможных случаев нарушения международного гуманитарного права должны заниматься компетентные органы ЦАР после передачи им убедительных доказательств и фактов, а не голословных утверждений и предвзятых журналистских псевдорасследований".

Выступивший с обвинениями представитель США не уточнил, о каких именно наступательных действиях идет речь, зимой 2020-2021 годов, когда повстанцы пытались взять столицу ЦАР Банги, или позднее, когда правительственная армия вела с ними бои в сельской местности. Россия неоднократно заявляла, что ее военные инструкторы работают в ЦАР по приглашению законных властей для обучения вооруженных сил страны, но в боевых действиях участия не принимают.