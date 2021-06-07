Россия запретила въезд в страну девятерым гражданам Канады за антироссийский курс

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия внесла девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса, в черный список, запрещающий им въезд на территорию страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния российского гражданина Алексея Навального принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады", - отмечается в комментарии.

В список вошли министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Канады Энн Келли, комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки, руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркес, министр по взаимодействию с регионами Канады Доминик Леблан, заместитель министра национальной обороны Канады Джоди Томас, заместитель начальника штаба национальной обороны Канады Майк Руло, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан и контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады Скотт Бишоп.

Захарова подчеркнула, что официальные канадские власти продолжают поддерживать направленные против России инициативы, "проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела". Подобные деструктивные действия Оттавы, как указала официальный представитель МИД РФ, "негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс".

При этом Россия по-прежнему готова выстраивать конструктивные отношения с Канадой, несмотря на культивируемые частью канадского истеблишмента русофобские настроения, отметила дипломат. "Российская сторона остается открытой, когда и если к этому будут готовы в Оттаве, к развитию наших отношений на основе принципов взаимного уважения с упором на сотрудничество в таких областях объективно совпадающих интересов, как Арктика, региональные и бизнес-связи. В России неизменно тепло и с симпатией относятся к народу Канады, несмотря на культивируемые частью ее политического класса и некоторыми "группами влияния" русофобские настроения", - заключила Захарова.

Правительство Канады 24 марта ввело санкции в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В санкционный список попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов. Им запрещен въезд в Канаду, а все их возможные банковские счета в этой стране заморожены.