Захарова заявила, что в Киеве запутались в своих обвинениях в адрес России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы, комментируя интервью вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной болгарским СМИ.

Дипломат отметила, что в связи с высказываниями Стефанишиной "возникает несколько вопросов, касающихся элементарной логики".

"Во-первых, каково все-таки основное целеполагание Москвы, по мнению Стефанишиной: Россия семь лет воюет с Украиной или Россия предпринимает акты агрессии в свете предстоящих выборов в Государственную думу? Во-вторых, каким образом Украина "вот уже семь лет борется с российской агрессией в Донецке и Луганске", если Россия разместила вооруженные силы, как она отметила, "вдоль своей границы"? В-третьих, в интервью Стефанишина заявила, что НАТО моментально отреагировала на "агрессию", что "вынудило Россию вывести свои войска". Вообще непонятно, откуда Россия выводила свои войска, если они были на российской территории, там же и остались", - написала в понедельник Захарова в своем телеграм-канале.

Также у официального представителя МИД РФ вызвало недоумение, "где же пресловутые "российские танки" на украинской территории, о которых Киев прожужжал все уши мировому сообществу", если Стефанишина отмечает, что российская техника "так и осталась в непосредственной близости от границы" на российской территории. "Стефанишина заявила, что НАТО пришла Украине на помощь. При этом в апреле Зеленский в интервью итальянским СМИ сказал, что "вооруженные силы Украины сдерживают российскую агрессию в Европе". Так кто кого от России защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину? Запутались ребята", - резюмировала Захарова.