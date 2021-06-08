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Отставки и назначения

Заместителем полпреда президента России на Дальнем Востоке назначили Дениса Андреева

Ранее он занимал должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда президента РФ на Дальнем Востоке

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бывший начальник департамента аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Денис Андреев назначен заместителем полпреда, сообщается на официальном сайте полномочного представительства.

"Распоряжением администрации президента Российской Федерации от 28 мая 2021 года №388 на должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе назначен Денис Викторович Андреев", - говорится в сообщении.

Андреев родился в 1987 году в Хабаровске, окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. С 2009 года работал в администрации Хабаровска, прошел путь от ведущего специалиста отдела департамента муниципальной собственности до заместителя мэра.

Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3-го класса.

В администрации президента РФ работает с мая 2020 года, до своего нынешнего назначения занимал должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда президента РФ на Дальнем Востоке.

Теги
РоссияОтставки и назначения
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