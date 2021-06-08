Рябков: держать паузу в диалоге РФ и США по стратегической стабильности больше нельзя

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сохранять паузу в диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности дольше нельзя. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с депутатами внутрифракционной группы Адальби Шхагошева в Госдуме.

"На первом плане здесь я бы выделил, разумеется, тематику стратегической стабильности. Мы не можем дальше держать паузу в этой сфере. Нам нужно, наконец, двигаться структурированным, систематическим, регулярным образом в направлении лучшего понимания, что возможно, что невозможно", - сказал он.

По словам Рябкова, подготовка к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве идет основательно, ряд вопросов находится в продвинутой стадии проработки.

"Мы готовимся к саммиту предельно основательно. Целый ряд вопросов находится в продвинутой стадии проработки. Не все они закрыты", - сказал он.

"О результатах говорить, разумеется, не буду. Это преждевременно", - добавил Рябков.

По словам замглавы МИД, российские оценки, связанные с ожиданиями от саммита, были исчерпывающим образом изложены Путиным на ПМЭФ. "Мы как ведомство фокусируемся на тех сюжетах, где, хотелось бы надеяться, получится обеспечить движение вперед и зафиксировать некий прогресс", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

О Договоре по открытому небу

Разрушение Договора по открытому небу (ДОН), произошедшее по инициативе США, не придает оптимистического настроя России в отношениях с американскими партнерами, заявил замглавы МИД РФ.

"Срыв вопроса о сохранении в полностью жизнеспособном виде Договора по открытому небу, а произошло то, что мы все знаем по вине США, не настраивает на оптимистический лад, - сказал он. - Тем не менее мы усилия продолжим".

По словам Рябкова, заключение договора между Россией и США, компенсирующего Договор по открытому небу нереально, двустороннего документа по этой тематике не будет в любом случае.

"Я думаю, что это нереально, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Во-первых, Договор по открытому небу корнями из прошлого. Напомню, что ратификация Российской Федерацией этого договора заняла шесть с половиной лет, сейчас, после того, как все наши усилия по сохранению договора, по его спасению разбились о нежелание США прислушиваться к аргументам тех, для кого что-то значит задача укрепления европейской безопасности, я думаю возникнет пауза. Мы будем работать в сфере контроля над обычными вооружениями в Европе, опираясь на имеющийся сохраняющийся еще инструментарий, это реже всего инспекционная деятельность в рамках Венского документа 2011 года".

"Что будет дальше - вопрос отдельный, но двустороннего договора по этой тематике с Соединенными Штатами, я думаю, не будет в любом случае", - заключил Рябков.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. 19 мая закон был единогласно принят Госдумой. Изначально планировалось, что Совет Федерации рассмотрит документ в этот же день, однако обсуждение денонсации было перенесено. На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон.

Украинский кризис

По словам Рябкова, Байден услышит на предстоящем в Женеве саммите, что все стенания и призывы к Москве касательно Украины из США и Европы идут не адресу.

"Украина, несомненно, будет затронута [на саммите]. Я уверен, что Байден услышит с нашей стороны четкое объяснение, почему все вот эти стенания и призывы, адресуемые Москве и из Вашингтона, и из европейских столиц, они не по адресу, - сказал замминистра. - Россия не является стороной минского комплекса мер. Россия не может восприниматься как сторона, которая должна что-то предпринять в этом плане. Вся суть проблемы в отказе Киева от прямого диалога с Донецком и Луганском".

"Если США все же смогут подняться над собственными догмами, поставить интересы решения проблемы выше конъюнктуры, выше стремления каким-то образом угодить тем, кто задает тон в Киеве сейчас, тогда, наверное, договор будет более продуктивным", - добавил он.

В противном случае, по словам Рябкова, дело окончится тем, что, по сути, движения вперед не будет. "Но я не сомневаюсь, что господин Байден услышит с нашей стороны комплексное, полное, яркое, понятное изложение того, почему это произошло, почему не получается продвинуться к урегулированию, кто несет за это ответственность, какова здесь роль США".

По словам замминистра, признаков того, что деструктивная роль США на Украине при Байдене меняется в лучшую сторону, нет. "Роль эта по состоянию на сегодня весьма деструктивная, и нет признаков того, что при Байдене что-то меняется в лучшую сторону", - сказал Рябков.