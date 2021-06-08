Ушаков заявил, что подвижек по встрече Путина и Зеленского пока нет

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Подвижек в вопросе подготовки потенциальной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Пока нет", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, от Киева не поступало конкретных предложений по потенциальной встрече лидеров. "Нет, - сказал представитель Кремля, отвечая 4 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума на вопрос ТАСС, появилась ли ясность о возможности встречи Путина и Зеленского. - Каких-то конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили".

Он напомнил заявления Киева о том, что Зеленский хочет обсудить тему Крыма, указав, что "это не совсем коррелируется с тем, что сказал президент РФ". "Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит. Его можно обсуждать с точки зрения туристического потенциала, как российскую здравницу для украинских граждан, [можно обсуждать] приграничное сотрудничество российских регионов с соседними государствами. Но в том контексте, как это предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.