Слуцкий: РФ поднимет вопрос непризнания русских коренным народом Украины в ПАСЕ и ПА ОБСЕ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Делегация РФ поднимет вопрос о непризнании на Украине русских коренным народом на всех межпарламентских площадках, в том числе в парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Российская делегация обязательно будет говорить об этой проблеме на всех межпарламентских площадках, в первую очередь ПАСЕ и ПА ОБСЕ. Мы не должны допустить даже намека на возможность повторения эпидемии "коричневой чумы" в XXI веке в самом сердце Европы", - написал Слуцкий, комментируя принятое Госдумой заявление с осуждением законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах.

По словам главы комитета, данный законопроект "ведет к принудительной ассимиляции и сегрегации и еще больше разжигает костер вражды в Донбассе". "На мой взгляд, это очевидные вещи, которые должны быть понятны всем и каждому. Ведь, по сути, предлагается своего рода закрепление превосходства титульной нации на законодательном уровне или еще один шаг к возрождению идеологии украинского нацизма", - резюмировал депутат.

Зеленский 18 мая сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такое определение, предложенное Зеленским, означает, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.

В законопроекте в то же время отдельно прописано понятие коренных народов Крыма, к которым относятся крымские татары, караимы и крымчаки.