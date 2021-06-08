Астраханский губернатор возглавит список "Единой России" региона на выборах в Госдуму

АСТРАХАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин принял предложение возглавить список "Единой России" в регионе на выборах в Госдуму и думу Астраханской области. Об этом он написал на своей странице в Instagram во вторник.

"Принял предложение возглавить список "Единой России" в нашем регионе на выборах в Госдуму и областной парламент. Делаю это, прежде всего, чтобы выстроить эффективную работу с законодательной ветвью власти", - написал губернатор.

Такое решение он принял из-за необходимости изменить подход в отношениях между избирателями и депутатами, подчеркнул Бабушкин. Он добавил, что депутаты должны будут дойти "до каждого избирателя" и взять обязательства выполнить его наказ.

"Из этих наказов и должна быть сформирована программа действий депутатского корпуса "Единой России" в Астраханской области. И она станет составной частью федеральной программы партии. А чтобы и кандидаты, и избиратели понимали серьезность подхода, предлагаю каждый такой наказ оформить письменно. Подобная практика успешно опробована в ряде регионов", - добавил Бабушкин.