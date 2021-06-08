Грушко заявил, что Россия удовлетворит запросы из Европы на рейсы в обход Белоруссии

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия будет удовлетворять запросы из европейских стран на изменение авиамаршрутов в обход Белоруссии, но это вопрос серьезных согласований. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".

"Это совершенно четкие процедуры, выделение дополнительных частот, как они говорят, "таймслотов", точек входа. Это все требует согласований опять же с точки зрения обеспечения безопасности этих новых маршрутов. Это требует времени. Мы естественно будем удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев, как пытаются представить некоторые наши партнеры, которые сначала принимают определенные решения, но, видимо, не могут продумать хотя бы на два шага вперед", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат подчеркнул, что "вопросы маршрутов - это вопросы достаточно серьезных согласований, которые принимают во внимание множество аспектов, в том числе не только летную безопасность, но и безопасность аэропортов". "Надо выделять новые слоты, новое расписание, каким-то образом группировать эти маршруты, обеспечивать их сопровождение диспетчерами, поэтому это серьезно", - продолжил он.

При этом Грушко отметил, что "само решение некоторых европейских компаний облетать воздушное пространство Белоруссии" создает угрозу для пассажиров таких рейсов. "Потому что это был налаженный маршрут, абсолютно безопасный. Сотни самолетов - тысячи даже, по-моему - каждый день пересекали воздушное пространство Белоруссии", - указал дипломат.