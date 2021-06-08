Грушко: Зеленский активно саботирует "Минск-2" для сохранения санкций Запада против РФ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский саботирует всеми силами выполнение минских договоренностей, чтобы сохранить введенные Западом антироссийские санкции. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Отвечая на вопрос по поводу инициативы переноса заседаний контактной группы по урегулированию в Донбассе из Минска, замминистра указал: "Российская сторона смотрит на это с позиции существа, если они [администрация Украины] не готовы выполнять минские соглашения, то от того, где ведутся переговоры на этот счет, ситуация не изменится".

"Главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день Зеленский, его аппарат саботируют выполнение минских соглашений всеми силами, стремясь сохранить санкции, которые были введены Западом против России", - добавил он.

Ранее постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе в свете ситуации вокруг Белоруссии из-за запрета авиарейсов. По его словам, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров в Контактной группе, в первую очередь к ОБСЕ, с вопросом о поиске нового места.