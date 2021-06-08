Грушко: страны Запада демонизировали готовность РФ сотрудничать в борьбе с пандемией

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Готовность России наладить широкое деполитизированное взаимодействие по борьбе с пандемией коронавируса была представлена странами Запада как инструмент российского влияния. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Пандемия стала определенным шоком для всех, потому что стало понятно, что никаких не может быть островков безопасности ни вокруг НАТО, ни вокруг ЕС. Необходимо самое широкое объединение усилий. Но даже наша очень открытая честная линия, которая была направлена на то, чтобы наладить самое широкое взаимодействие абсолютно деполитизированно, все равно была демонизирована и представлена как очередной инструмент российского влияния", - сказал он.

"Хотя мы были готовы не только продавать нашу вакцину, но сотрудничать по производству, передавать технологии и так далее. В конечном счете судя по тому, насколько растет интерес, в том числе и в странах ЕС, к сотрудничеству в этой области, это еще свидетельство того, что все-таки ростки разума через эту бетонированную почву пробиваются", - подчеркнул Грушко.