Миссия РФ при ООН прокомментировала решение подтвердить пожизненный приговор Младичу

ООН, 9 июня. /ТАСС/. Принятое в Гааге решение подтвердить пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу стало продолжением политизированного курса Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации.

Ранее в тот же день апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге оставила в силе пожизненный приговор Младичу. "Озвученный вердикт в отношении Ратко Младича - продолжение политизированной линии, заданной Международным трибуналом по бывшей Югославии. Знаковое пятно на репутации теперь и остаточного механизма", - сказал Кузьмин. "Вот уже скоро 30 лет, почти треть века, предвзятый и затратный маховик гаагского правосудия методично перемалывает судьбы участников балканской войны. Войны, которая стала трагедией для сотен тысяч сербов, хорватов, боснийцев, представителей других национальностей", - подчеркнул дипломат.

"Насколько легко в условиях безнаказанности страны НАТО могут перешагнуть Устав ООН и начать военную операцию в третьей стране. Разве кто-то понес ответственность за массированные бомбардировки с воздуха гражданских объектов, в том числе в городской черте Белграда и в других крупных городах, за убийство и ранения тысяч гражданских лиц, включая журналистов в белградском телецентре и в посольстве Китая? - констатировал Кузьмин. - Почему МТБЮ, обладая юрисдикцией, вдруг становился "слеп и глух" к некоторым преступлениям? Почему в свое время предпочел закрыть глаза на очевидные преступления косовских албанцев, и теперь их делами занимается Специальный суд по Косово? МТБЮ вошел в историю как инструмент расправы, а не как орган правосудия".

"Остаточный механизм унаследовал отрицательные черты своего предшественника", - подчеркнул заместитель постоянного представителя России при ООН. "МТБЮ и остаточный механизм, увы, не стали институтами примирения в разнородном балканском обществе. Причина тому - дефицит справедливости в выносимых решениях, нападки на одну сторону конфликта и замалчивание прегрешений других", - добавил он.

Медицинское освидетельствование

Как напомнил Кузьмин, "Россия придает важное значение вопросу обеспечения прав лиц, находящихся под стражей, включая право на медицинскую помощь". Он подчеркнул, что СБ ООН в резолюции 2529 "специально вынес постановление на этот счет". "Тем не менее остаточный механизм не считает целесообразным докладывать Совету о том, как реализуются эти права", - подчеркнул заместитель постпреда РФ при ООН.

"Мы не обнаружили информации о текущем состоянии здоровья Ратко Младича, включая степень его восстановления после операции. Полный, независимый осмотр и освидетельствование, в том числе на предмет сохранности его когнитивных функций, так и не был проведен. Настоятельно требуем осуществить такое освидетельствование", - сказал дипломат.

Младич скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. 22 ноября 2017 года он был приговорен МТБЮ к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Трибунал признал бывшего командующего боснийских сербов виновным по 10 из 11 пунктов, оправдав лишь по первому пункту (в геноциде в шести муниципалитетах Боснии и Герцеговины) и признав виновным в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде в Сребренице.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита требовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем 10 пунктам обвинения, по которым он был признан виновным.