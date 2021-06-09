Посольство России призвало США отказаться от политики "накачки Приштины оружием"

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны соблюдать резолюцию СБ ООН 1244 и отказаться от политики "накачки Приштины военной техникой и оружием". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице в Twitter российского посольства в Вашингтоне.

"Призываем США строго соблюдать резолюцию СБ ООН 1244. Отказаться от политики накачки Приштины военной техникой и оружием. Подобные шаги подрывают усилия по косовскому урегулированию. Повышают межэтническую и межконфессиональную напряженность", - отметили российские дипломаты.

В понедельник сербская газета "Вечерне новости" сообщила, что США на безвозмездной основе передали в войска самопровозглашенного Косова партию бронетранспортеров M-1117. По сведениям издания, 6 июня полученную бронетехнику осмотрел в армейских казармах в городе Урошевац глава оборонного ведомства непризнанной республики Арменд Мехай.

В конце апреля диппредставительство США в Приштине опубликовало в Twitter фотографии бронетранспортеров M-1117, доставленных в Косово. В комментарии к снимкам дипмиссия сообщила, что американские военные специалисты обучают военнослужащих непризнанной республики обращению с этой бронетехникой.

Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.