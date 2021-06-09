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Лавров: саммиты G7, НАТО и США - ЕС покажут "состояние умов" в ведущих странах Запада

По словам главы МИД, не только Россия, но и многие другие страны сталкиваются с тем, что "представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Саммиты Группы семи (G7), НАТО и в формате США - ЕС станут "индикатором состояния умов" на Западе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая по видеосвязи на форуме "Примаковские чтения".

"Индикатором состояния умов в ведущих странах Запада, конечно, станут итоги предстоящих саммитов "семерки", НАТО и в формате Соединенные Штаты - Евросоюз", - сказал он.

Как отметил Лавров, не только Россия, но и многие другие страны сталкиваются с тем, что "представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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