Лавров: инициатива большого евразийского партнерства открыта для всех стран континента

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Инициатива по формированию большого евразийского партнерства открыта для всех стран и интеграционных объединений континента, включая Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на форуме "Примаковские чтения".

"Расширяем сотрудничество с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и другими странами АТР и делаем это в русле той объединительной философии, которая лежит в основе выдвинутой президентом [РФ Владимиром] Путиным инициативы содействовать формированию большого евразийского партнерства, открытого для всех стран нашего общего Евразийского континента, - сказал он. - Мы также открыты и для разговора с ЕС как с естественным соседом на этом огромном континенте".

Лавров подчеркнул, что интерес и поддержку инициативе выразили Индия, Китай, а также члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам министра, страны Евразийского континента в первую очередь должны использовать все преимущества данного партнерства, а "не пытаться проводить новые разделительные линии и углублять старые", так как только сотрудничество будет способствовать увеличению конкурентоспособности всего региона.