Лавров надеется на преемственность в диалоге РФ и ФРГ по итогам выборов в Бундестаг

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает, что по итогам выборов в Бундестаг преемственность в диалоге Москвы и Берлина сохранится и учтет уроки тех 16 лет, когда на посту канцлера республики оставалась Ангела Меркель.

"Мы рассчитываем, что результаты выборов помогут обеспечить преемственность в наших отношениях. Не просто преемственность, которая выражается в ведении регулярного диалога, но преемственность, которая вобрала бы в себя и уроки прошедших 16 лет", - сказал он в среду на форуме "Примаковские чтения".

Ранее Меркель неоднократно заявляла, что не намерена участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в ФРГ 26 сентября 2021 года. Действующий канцлер не планирует выставлять свою кандидатуру от консервативного блока ХДС/ ХСС на пост главы правительства ФРГ и хочет по истечении срока полномочий уйти из политики. В конце 2018 года Меркель покинула пост председателя христианских демократов, но осталась канцлером. Она руководит кабинетом с ноября 2005 года.