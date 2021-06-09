Лавров: консенсус между РФ и США в связи с кибератакой на JBS и Colonial Pipeline найден

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Консенсус между Россией и США по вопросам кибератак на американскую мясоперерабатывающую компанию JBS и трубопроводную компанию Colonial Pipeline найден, это может способствовать развитию диалога в этой сфере. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду на форуме "Примаковские чтения".

"И в том, и в другом случае в итоге был найден консенсус, хотя до этого возникали возражения наших западных коллег. У меня есть основания надеяться, что это поможет развивать двусторонний диалог. Но самое главное - нужно вести диалог профессионально, а не громогласно", - отметил он.

Министр подчеркнул, что РФ не оставляет попыток наладить с американскими партнерами диалог в киберсфере. "Мы не перестаем стараться, в сентябре прошлого года президент [РФ Владимир] Путин обнародовал заявление о том, как мы видели бы сотрудничество США и РФ в разработке комплексной программы мер по восстановлению сотрудничества в этой сфере", - добавил Лавров.

Глава российского дипведомства выразил надежду, что на саммите президентов РФ и США 16 июня в Женеве это предложение российской стороны будет предметно обсуждено.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. Атака на компьютерные сети американской мясоперерабатывающей компании JBS была произведена 31 мая. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.