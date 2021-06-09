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ЦИК создал рабочую группу по проверке документов партий перед выборами в Госдуму

Руководителем рабочей группы будет зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду создал рабочую группу, которая будет заниматься приемом и проверкой избирательных документов политических партий в ходе кампании по выборам депутатов Госдумы.

"ЦИК постановляет создать рабочую группу по приему и проверке избирательных документов, предоставляемых уполномоченными представителями политических партий в ЦИК РФ при проведении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в постановлении ЦИК.

Руководителем рабочей группы будет зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, его заместителями - секретарь комиссии Наталья Бударина и член ЦИК Евгений Шевченко. В состав рабочей группы включены еще восемь членов Центризбиркома. Кроме того, созданы подгруппы по проверке документов, подписных листов и документационного обеспечения.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияБулаев, Николай Иванович
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