Лавров рассчитывает, что форум Ливадийского клуба послужит развитию внешних связей Крыма

ЯЛТА, 9 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что форум Ливадийского клуба будет способствовать развитию внешних связей Крыма. Об этом говорится в приветствии министра, которое зачитал в среду и.о. представителя МИД РФ в Симферополе Артем Березовский на пленарном заседание форума на тему "Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка".

"Рассчитываю, что встреча пройдет в конструктивном ключе, внесет вклад в более полное осмысление разворачивающихся на мировой арене сложных процессов и, разумеется, будет способствовать дальнейшему развитию внешних связей Республики Крым", - отметил министр.

Он подчеркнул, что масштаб мероприятия, в котором участвуют эксперты, политологи, российские и зарубежные СМИ, свидетельствует о "востребованности широкого деполитизированного гуманитарного и научного сотрудничества".

По словам Лаврова, МИД РФ будет и впредь поддерживать инициативы и усилия, "направленные на поддержание доверия и взаимопонимания между народами".

"Также продвижение объективной информации о Крыме означает развенчание различных пропагандистских мифов и стереотипов", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.