ЦИК утвердил обязанности членов комиссии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду принял постановление о распределении обязанностей всех членов нового состава ЦИК по направлениям деятельности комиссии, а также определил порядок взаимодействия с региональными избиркомами и органами госвласти в регионах.

"Мы не стали мелочиться и много ежедневных обязанностей не стали записывать. Но принципиальные моменты мы постарались записать, чтобы в публичной сфере было понятно, кто из членов ЦИК отвечает за те или иные направления", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, система взаимодействия с регионами должна быть "максимально динамичной и чувствительной". "Мы должны четко понимать электоральное самочувствие каждого региона, чтобы вовремя оказать необходимую помощь или организовать передачу позитивного опыта", - добавила глава ЦИК.

Председатель ЦИК, согласно постановлению, в основном занимается общим руководством деятельности комиссии, кадровой политикой и развитием цифровизации. Зампред Центризбиркома руководит работой по формированию избиркомов, а секретарь ЦИК - планированием деятельности комиссии и контролем за выполнением ее планов.

В постановлении также прописаны обязанности всех членов комиссии. Так, Павел Андреев возьмет на себя информационную политику и международные вопросы. Игорь Борисов займется темой противодействия внешнему вмешательству в российские выборы. Александр Курдюмов будет отвечать за организацию видеонаблюдения и контроль за соблюдением избирательных прав граждан. Евгений Колюшин будет контролировать денежные средства избирательных фондов и проверку финансовых отчетов кандидатов.

Николай Левичев займется организацией личного приема граждан. Антон Лопатин будет отвечать за деятельность ГАС "Выборы", безопасность сайта ЦИК РФ и дистанционное электронное голосование. Людмила Маркина будет курировать вопросы обучения сотрудников избирательных комиссий. Эльмира Хаймурзина займется темой жалоб партий и избирателей во время выборов.

Евгений Шевченко будет отвечать за организацию работы с политическими партиями и координацию деятельности региональной группы. Андрей Шутов будет вести направление по взаимодействию с гражданским обществом и экспертами. Борис Эбзеев займется правовым просвещением граждан и позициями ЦИК по проектам федеральных законов.

Курирование регионов

Панфилова отметила, что члены ЦИК должны курировать регионы "на основе современных принципов, никаких формальных поездок для галочки быть не может". "У нас восемь федеральных округов, и каждый член ЦИК, кроме меня и секретаря комиссии [будет курировать регионы]. Мы сделали исключение для зампредседателя [ЦИК] Николая Ивановича Булаева, мы его выделили в отдельное качество. Ряд регионов, где есть специфические моменты, закреплены за Николаем Ивановичем", - сказала глава ЦИК. В частности, за Булаевым закреплены Республика Крым, Московская и Ростовская области, города Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и федеральная территория "Сириус".

29 марта прошло первое заседание нового состава Центризбиркома, председатель прошлого состава Элла Памфилова была переизбрана на эту должность. ЦИК состоит из 15 членов, пять из которых назначаются президентом, пять - Советом Федерации, еще пять - Госдумой.