ЦИК сформирует в Байконуре территориальный избирком для выборов в Госдуму

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду принял решение сформировать территориальную избирательную комиссию города Байконура перед выборами депутатов Госдумы.

"ЦИК РФ постановляет признать необходимым формирование территориальной избирательной комиссии города Байконура для руководства деятельностью по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы восьмого созыва участковых избирательных комиссий, сформированных на участках, образованных на территории Байконура", - говорится в постановлении.

В состав территориальной комиссии Байконура, который сформирует ЦИК РФ, войдут девять членов избиркома с правом решающего голоса. Срок полномочий территориальной комиссии составит пять лет.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.