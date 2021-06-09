Россия осудила теракт на северо-востоке Буркина-Фасо

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. МИД России осудил нападение на боевиков на деревню Солхан на северо-востоке Буркина-Фасо и выразил надежду на то, что виновные будут привлечены к ответственности. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении министерства.

"В Москве решительно осуждают это бесчеловечное кровавое преступление и выражают надежду, что его организаторы и исполнители понесут суровое и заслуженное наказание. Вновь призываем к активизации скоординированных усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом. В этот тяжелый час мы солидарны с народом и правительством Буркина-Фасо, сочувствуем горю родных и близких погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

В МИД РФ указали, что этот теракт, ответственность за который не взяла на себя ни одна из террористических группировок, стал наиболее масштабным с 2015 года.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на местные власти сообщило, что в результате теракта погибли 160 человек, десятки ранены. В стране объявлен трехдневный траур.