Лавров: Россию и исламские страны объединяет неприятие навязывания моделей развития извне

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Неприятие навязывания универсальных моделей развития извне, а также уважение права народов самостоятельно определять свой исторический путь объединяют Россию и исламские страны. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам встречи Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".

"Нас объединяют уважение неотъемлемого права народов мира самим определять свою судьбу, неприятие навязывания им каких-либо универсальных моделей развития, - сказал он. - Поэтому закономерно, что Россия и исламские страны тесно и плодотворно взаимодействуют в различных форматах".

По словам министра, Россия высоко ценит усилия, направленные на укрепление отношений между Россией и мусульманским миром. "Рассматриваем страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) как единомышленников в деле дальнейшей демократизации международной жизни, ее встраивания на прочном фундаменте Устава ООН", - продолжил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что заинтересованность в наращивании сотрудничества между РФ и мусульманскими странами является обоюдной и что значительную роль в этом процессе играет Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир". "Сегодня на ее площадке выдвигаются и прорабатываются различные инициативы, ориентированные на расширение нашего разнопланового партнерства. Отрадно, что, несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку, группа не сбавляла набранный темп", - подчеркнул Лавров.