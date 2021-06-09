Медведев: надо чаще говорить о достижениях "Единой России", потому что "все забывается"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал единороссов активнее рассказывать гражданам о достижениях партии, потому что "все забывается", а партию в ходе политической борьбы "никто щадить не будет". Об этом он заявил на совместном заседании Высшего и Генсовета "Единой России".

Председатель отметил, что за прошедшие пять лет партия приложила немало усилий для решения многих вопросов по повышению доступности жилья. Среди принятых мер, в принятии которых участвовала "Единая Россия", Медведев напомнил о бессрочной приватизации жилья, упрощении процедуры оформления прав на жилую недвижимость, продлении дачной амнистии, расселении аварийного жилья, о помощи обманутым дольщикам и реформе долевого строительства, о капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры.

"Я об этом специально говорю достаточно подробно, потому что жизнь так устроена, что все забывается, даже те важные решения для граждан, которые мы принимали. Я специально подробно говорю об этом, чтобы каждый из присутствующих вспомнил об этом и мог использовать в своей повседневной политической практике. Нас же никто щадить не будет в ходе политической кампании, политической борьбы. Будут говорить - это не сделано, это плохо, этим мы недовольны", - сказал он.

Медведев отметил, что проблем еще очень много, и партия не смогла сделать все, что обещала, "но достижений очень много, и о них нужно без всякого стеснения рассказывать гражданам, напоминать, как было еще недавно".

Председатель партии добавил, что необходимо, в частности, продолжать работу в сфере расселения аварийного жилья, развития комфортной городской среды.