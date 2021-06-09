Медведев заявил, что "Единая Россия" не провалилась ни в один из кризисов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Единой России" предстоит огромная работа. Об этом председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, выступая на совместном заседании Высшего совета и Генсовета партии. Он подчеркнул, что партия "не провалилась" ни в один из предыдущих кризисов, в том числе коронавирусный.

"Мы не провалились ни в один из кризисов, объективно возникших в силу изменений в мировой экономике, и (во время) рукотворных кризисов, которые нам пытались навязать наши друзья из самых разных мест, включая санкционную политику и т.д., мы не провалились и в период, когда началась пандемия коронавируса. Выстояли", - сказал политик. "Но огромная работа еще впереди", - подчеркнул он.

Медведев также подчеркнул, что у партии есть все шансы на победу на предстоящих выборах. "У нас, я уверен, есть все шансы получить поддержку людей в ходе выборов", - сказал он, подчеркнув, что впереди у "Единой России" ХХ съезд, и все эти годы партия училась. "Все мы трудились и это позволило в самых сложных ситуациях решать те задачи, которые были важнейшими для страны, для наших людей", - заключил он.