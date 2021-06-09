Депутата Госдумы Таймазова избрали секретарем отделения "Единой России" в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур Таймазов избран секретарем Северо-Осетинского отделения "Единой России". Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии в среду.

"В бюллетень для голосования были внесены кандидатуры депутата Госдумы, заместителя председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, победителя предварительного голосования партии Артура Таймазова и председателя молодежного парламента республики Георгия Джиоева", - говорится в сообщении.

Большинство делегатов отдали голоса за Таймазова, который сменил на этом посту сложившего свои полномочия Тимура Ортабаева.