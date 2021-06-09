Рябков: оснований для включения Уилана в списки на обмен заключенными с США нет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Оснований для задействования механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц в ситуации с осужденным в РФ за шпионаж гражданином США Полом Уиланом нет. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума "Примаковские чтения".

"Мы постоянно напоминаем американцам о нашей готовности пойти по пути задействования механизма Конвенции совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц. Это не обмен. Это совершенно другое, - сказал он. - Но в ситуации конкретно с Полом Уиланом оснований для постановки его в этот контекст совершено нет, потому что он осужден по статье, которая трактует его деяния как очень серьезные преступления"

"В отличие от того, что мы считаем надуманными, политизированными обвинениями и в ряде случаев просто противозаконными действиями американских силовых структур по захвату и в случае с Ярошенко похищению нашего гражданина. Здесь невозможны параллели, здесь нужно проявить здравый смысл", - продолжил Рябков.

Замминистра отметил, что Россия много раз передавала американской стороне варианты того, "кого на кого можно было бы рассмотреть в порядке задействования механизма конвенции", однако они не готовы к предметному обсуждению этих схем.

Ранее адвокат Ольга Карлова заявила, что ее подзащитный Уилан рассчитывает на то, что власти РФ выдадут его США для дальнейшего отбытия наказания. Она также добавила, что они рассчитывают, что "этот вопрос будет обсуждаться на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена".

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.